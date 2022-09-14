Путін досі не вважає, що війна проти України була помилкою – Шольц після телефонної розмови

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції 14 вересня розповів про телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. На його думку, Путін не змінив свого ставлення до вторгнення в Україну.

«На жаль, я не можу вам сказати, що (в Путіна – ред.) склалося враження, що розпочати цю війну було помилкою. І не було жодних ознак появи нових поглядів», – заявив Шольц на наступний день після 90-хвилинної розмови з президентом Росії.

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Канцлер Німеччини додав, що, хоча він і Путін не мали згоди, зокрема, щодо війни в Україні, він вважає «коректним розмовляти один з одним і говорити те, що можна сказати з цього приводу».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 вересня вперше за тривалий час мав телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіном.

За його повідомленням, він закликав Путіна вивести війська з України, а також наголосив на важливості забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими військами.