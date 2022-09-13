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Німеччина оновила перелік переданої Україні зброї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц біля німецької зенітної самохідної установки Gepard, 25 серпня 2022 року

Уряд Німеччини оновив інформацію щодо наданої Україні військової підтримки.

Порівняно з переліком, оприлюдненим минулого тижня, в оновленому списку з'явилися 4 самохідні зенітні установки GEPARD і 65 холодильників для медикаментів.

Загалом Берлін передав Києву 24 установки GEPARD. Ще шість установок з приблизно 6000 боєприпасів Німеччина планує передати.

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У списку наданої Україні військової допомоги також є гранатомети, міни, ПЗРК, озброєння і екіпірування для піхоти, автомобілі, гаубиці, снаряди.

Наприкінці серпня Олаф Шольц заявив, що останніми місяцями Німеччина зазнала «фундаментальних змін» у питанні військової підтримки України.

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