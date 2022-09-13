«Абстрактні страхи і виправдання»: Кулеба розкритикував Німеччину через відмову надати танки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував Німеччину за відмову надати Україні танки Leopard і бойові машини Marder, про які вона просила, в той час, як українські військові продовжують намагатися витіснити російські сили з окупованої ними території на сході та півдні країни.

«Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час як Україні зараз потрібні «Леопарди» та «Мардери», щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?», – написав Кулеба у твітері 13 вересня.

Коментарі Кулеби прозвучали через день після того, як Берлін відхилив прохання Києва про бойові танки в той час, коли деякі аналітики кажуть, що Україна отримує перевагу в боротьбі з окупаційними російськими військами, а високотехнологічні бойові машини могли б додати українським силам ще більше імпульсу.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що наразі жодна інша країна не постачає такі машини, і Німеччина не буде робити це в односторонньому порядку.

Уряд Німеччини критикували – іноді навіть всередині країни – за його небажання надати Україні важке озброєння, як це зробили інші члени НАТО.

Але 12 вересня Ламбрехт заявила, що Німеччина відіграє провідну роль у Європі та має гарантувати, що може себе захистити.

«Все не так просто, щоб сказати: я просто ризикну тим, що ми не зможемо діяти, захистити країну, віддавши все. Ні, я цього не зроблю», – сказала вона.

«Але у нас є й інші можливості, від промисловості, з нашими партнерами», – додала вона.