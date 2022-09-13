На тлі контрнаступу ЗСУ Шольц провів з Путіним 90-хвилинну телефонну розмову

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за тривалий час мав телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіном.

«90-хвилинна телефонна розмова з Путіним: Росія має вивести свої війська з України і визнати суверенітет і територіальну цілісність. Інакше дипломатичне рішення неможливо уявити», – написав Шольц у твіттері.

Як повідомила пресслужба Кремля, під час розмови сторони обговорили ситуацію в Україні, питання безпеки Запорізької АЕС, а також реалізацію «зернової угоди».

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Ця розмова відбулася на тлі контрнаступу ЗСУ і звільненні від російських окупантів українських територій. За останніми даними президента Володимира Зеленського, від початку вересня українські військові звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території України на сході й на півдні, і «рух українських військ триває».

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.