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#ВУКРАЇНІ

Відбудова Охтирки: чи встигнуть відремонтувати місто до настання холодів? | #ВУкраїні

Відбудова Охтирки: чи встигнуть відремонтувати місто до настання холодів? | #ВУкраїні
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Відбудова Охтирки: чи встигнуть відремонтувати місто до настання холодів? | #ВУкраїні

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Місто Охтирка виявилося одним із перших на шляху російської армії, яка з повномасштабною війною вторглася в Україну.

48-тисячне місто виявилося одним із найбільш зруйнованих у Сумській області, вистоявши під ударами вакуумних авіабомб, обстрілів ракетами та реактивною артилерією. Армія РФ знищила місцеву ТЕЦ та пошкодила низку інших об'єктів критичної інфраструктури, а також під удар потрапили майже дві тисячі будинків та квартир. Влітку місто почали готувати до відновлення. Але чи встигнуть відремонтувати місто до холодів?

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