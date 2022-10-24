Відбудова Охтирки: чи встигнуть відремонтувати місто до настання холодів? | #ВУкраїні

48-тисячне місто виявилося одним із найбільш зруйнованих у Сумській області, вистоявши під ударами вакуумних авіабомб, обстрілів ракетами та реактивною артилерією. Армія РФ знищила місцеву ТЕЦ та пошкодила низку інших об'єктів критичної інфраструктури, а також під удар потрапили майже дві тисячі будинків та квартир. Влітку місто почали готувати до відновлення. Але чи встигнуть відремонтувати місто до холодів?