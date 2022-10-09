Телефонна розмова Байдена і Шольца – обговорили допомогу Україні, ринок енергоресурсів і зустріч G20

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем, співрозмовники обговорили допомогу Україні та ситуацію на світовому ринку енергоресурсів, повідомляє пресслужба Білого дому.



«Лідери підтвердили своє засудження спроби Росії анексувати українську територію, а також свою постійну відданість притягнути Росію до відповідальності за її жорстокі дії та забезпечити безпеку та економічну допомогу України», – йдеться у повідомленні.

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У Білому домі також повідомляють, що Байден і Шольц також обговорили зусилля щодо сприяння регіональній стабільності та процвітанню на Західних Балканах.



За даними пресслужби канцлера Німеччини, у центрі уваги майже годинної розмови була підготовка до майбутніх зустрічей у форматі G7 та G20, на яких також буде розглянуто питання російського вторгнення в Україну та способи боротьби з його наслідками.



Байден і Шольц також засудили акти саботажу на трубопроводах Nord Stream I і Nord Stream II.

У вересні стало відомо про пошкодження газопроводів. Руйнування були оцінені як масштабні. Сейсмологи повідомляли про три вибухи в ексклюзивній економічній зоні Данії. Ще один витік було виявлено на дні Балтійського моря в економічній зоні Швеції.

США, Велика Британія та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Британський телеканал Sky News з посиланням на джерело в Міністерстві оборони країни повідомляв, що до газопроводів могли бути прикріплені вибухові пристрої, які були приведені в дію дистанційно.

Хто і навіщо міг підірвати газопроводи, один із яких потрапив під санкції і не був запущений в експлуатацію, а другий нещодавно був зупинений, як стверджує російська сторона, з технічних причин – неясно. Відповідальність за диверсію ніхто не брав.