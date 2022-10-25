Туреччина наполягає на знижці в ціні газу від Росії та відтермінуванні платежів – міністр фінансів

Туреччина прагне отримати від Росії знижки на імпортований із цієї країни газ, а також пропонує відтермінування платежів за вже отримані енергоресурси. Про це заявив міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті, повідомляє 25 жовтня видання Financial Times.

Турецький міністр зазначив, що очікує на «добрі новини» щодо обох напрямків.

Президент Росії Володимир Путін 16 вересня після зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїп Ердоганом на полях саміту Шанхайської організації співробітництва повідомив про досягнення угоди про оплату турецькою стороною 25% поставок російського газу в рублях. Через кілька днів міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез вказав, що така домовленість набере чинності найближчим часом.

На початку жовтня агентство Bloomberg повідомило з посиланням на неназвані джерела, що Туреччина запропонувала Росії відтермінувати частину платежів за природний газ до 2024 року.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ще в серпні підтвердив, що Туреччина почне платити за частину імпортованого російського природного газу в рублях.