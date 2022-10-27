Пародія на Третій рейх. Навіщо Росії «лінія Вагнера» на Сході України

Росія відступатиме на Сході. Принаймні, до цього готується один із «яструбів Кремля» Євген Пригожин. Російський бізнесмен, засновник «ПВК Вагнера» раптом взявся будувати багатокілометрову оборонну лінію, яку сам і продемонстрував медіа.

Те, що за її зведення взялась людина, яка належить до «партії війни» в оточенні президента РФ Володимира Путіна, вже є незвичайним. Проте, ще більший подив викликало заплановане розташування так званої «лінії Вагнера» – в глибокому тилу російських військ на окупованому сході України. Понад те, оборонні споруди почали облаштовувати у прикордонних районах Білгородської області.

Що являє собою «лінія Вагнера», чому за її спорудження взявся саме Пригожин та чи здатна вона стримати наступ ЗСУ – аналізує Радіо Донбас.Реалії разом із військовими експертами.

Зуби російського дракона глибоко в тилу

19 жовтня Путін підписав указ про воєнний стан на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Це мало би свідчити про впевненість президента РФ у майбутньому. Проте, цього ж дня Пригожин, один із наближених до Путіна людей і «яструб Кремля», заявив про спорудження лінії оборони та формування «народного ополчення» у Білгородській області РФ.

Пізніше агентство РИА ФАН, яке пов’язують з ПВК «Вагнер», опублікувало карту майбутньої лінії оборони. Згідно з нею, укріпспоруди мають простягнутися на понад 200 км у глибокому тилу окупованих територій на сході України: від Світлодарська до майже Кремінної, далі через Лисичанськ і потім вздовж південного берега Сіверського Донця та кордону з РФ. За лінією оборони Пригожин залишив захоплені Новоайдар, Сєвєродонецьк, Кремінну та Горлівку.

Те, що така лінія дійсно будується, підтвердили супутникові знімки Maxar Technologies. На опублікованих 22 жовтня американським виданням CNN зображеннях можна побачити майже 1,6-кілометрове укріплення біля підконтрольного росіянам міста Гірське в Луганській області.

Цього ж дня розповів про встановлення «захисних споруд» у Білгородській області РФ її губернатор В'ячеслав Гладков: він опублікував фото – з двома рядами бетонних конусів або ж «пірамідок».

Пізніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив , що біля Гірського росіяни продовжують розбудовувати «лінію Вагнера». Крім того, окупанти через оголошення на стовпах набирають людей, які б займались її будівництвом, зокрема, бульдозеристів, водіїв-маніпуляторників, екскаваторників та водіїв важкої техніки.

У військовій інженерній науці такі бетонні конуси класифікуються як протитанкові невибухові загородження. Офіційна назва – надовби. Неофіційна, яку вони отримали під час Другої світової війни – «зуби дракона».

Навіщо Росії «лінія Вагнера»

У британській розвідці припускають , що таким чином Росія готується до оборони набагато далі за лінією фронту станом на зараз. І якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, швидше за все, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець в зону оборони, що частково збігається з лінією контролю 2015 року.

«Проєкт передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки оборони глибоко за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи», – йдеться в огляді Міноборони Британії у Twitter від 23 жовтня.

Що це означає для армії України?

Голова Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко погоджується – зведення «лінії Вагнера» свідчить про те, що росіяни розглядають можливість відступу.

«Можна вважати, що вони не приховують – в планах, можливо, відходити на інші оборонні рубежі. Це перший момент. По-друге, можливо, вони хочуть приготувати там якісь неприємні сюрпризи за цією лінією, розташувавши свою артилерію і так далі, наприклад, у разі підходу наших військ і заходу до Сватового чи Кремінної, звідти намагатися завдавати вогневих поразок», – сказав Мусієнко.

Ще однією причиною, на думку експерта, може бути усвідомлення російським командуванням того, що вони не можуть зараз організувати оборонні позиції за лініями міст. А заразом і можливість використати Сіверський Донець як природну перепону.

Самодіяльність Пригожина?

Керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук вважає, що першопричина появи «лінії Вагнера» – боротьба за владу і прихильність Путіна серед його оточення.

«Пригожин не підпорядковується військовому командуванню, і він хоче продемонструвати особисто Путіну, що бойові можливості та здібності його підрозділів вищі, ніж регулярних збройних сил Російської Федерації», – зазначив експерт.

ЗМІ з посиланням на різні джерела протягом вересня та жовтня повідомляли про розкол в оточенні Путіна і боротьбу за владу. The Washington Post на початку жовтня з посиланням на дані американської розвідки писала , що одна людина з близького оточення Путіна прямо сказала йому про помилки, яких Росія припустилася під час війни в Україні. Але її ім’я було журналістам невідоме. Тепер газета через свої джерела в Уряді США з’ясувала , що у звіті розвідки йшлося саме про Пригожина.

Радіо Донбас.Реалії раніше писало про можливий воєнний переворот у Росії. На думку військового експерта, директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся, він вже відбувається. Його лідерами є «яструби Кремля» – Пригожин, Кадиров та Суровікін. І хоча Путін поки залишатиметься на посаді президента, саме ці люди все більше отримуватимуть влади та задаватимуть тон політиці.

Про це може свідчити і ще одна деталь в історії з лінією оборони. Про зведення укріпспоруд оголосив Роман Старовойт, губернатор ще однієї прикордонної області РФ – Курської. Однак, нею займається не Пригожин.

«Робота велася спільно з міноборони Росії та прикордонним управлінням (ФСБ. – Ред.) по Курській області. Третя лінія буде готова до 5 листопада. Ми готові відбити будь-які посягання на нашу територію», – заявив губернатор і опублікував фото, на яких немає жодних ознак бетонних пірамідок.

«Нагадує пародію на «лінію Зігфріда»

Проте чи здатна така лінія оборони стримати наступ ЗСУ? «Лінію Вагнера» вже почали порівнювати з подібними комплексами оборонних споруд 1920-40 рр ХХ ст – лінією Маннергейма у Фінляндії для стримування наступу СРСР, лінією Мажино у Франції на кордоні з Німеччиною між світовими війнами та лінією Зігфріда, побудованою нацистами на противагу лінії Мажино.

Всі вони так чи інакше свої заявлені функції певною мірою виконали – до того, як їх прорвали. Щодо ефективності «лінії Вагнера» як оборонного комплексу, експерти значно скептичніші.

«Зазвичай там, де будують, звідти й збираються продовжувати оборонні дії. Але те, що будують (росіяни – ред.), насправді нагадує пародію на лінію Зігфріда», – вважає Мусієнко.

Слабкі і сильні місця «пірамідок»

Він пояснив, що ефективність бетонних надовб у лінії оборони виправдовується тоді, коли є підземні споруди, що заливаються бетоном. Або вони мають бути більших розмірів. Тоді це серйозні укріплення, які неможливо зрушити – чого не можна сказати про «пірамідки» росіян.

«В ідеалі така лінія оборони має не те що затримати, а створити пастку. Коли підходиш і не можеш іти далі, і ти змушений або відходити назад, або по тобі прилітає вогонь артилерії. Але ж питання ж у тому, що, по-перше, обійти можна з флангів, по-друге, обійти можна, придушивши артилерію більш далекобійними системами українських військ, які у нас є», – зауважує експерт.

Проте певні труднощі для ЗСУ вона все ж може створити. І хоча не зупинити просування, але затримати його.

«Єдине, в чому суть і для чого такі будови робляться. Вони робляться для того, щоб у подальшому пристріляти артилерією позиції перед лінією. Виставити артилерію таким чином, щоб при підході військової важкої техніки артилерія могла діставати і бити по них, поки необхідно розсунути ці надовби, плити або бетонні конуси», – розповів Мусієнко.

Лакійчук зазначив, що якщо «лінію Вагнера» збудують, вона дійсно може посилити затримати просування ЗСУ. На кілька годин.

«Повторюся, це якщо вона буде збудована. Там ледь поки що лише на деяких ділянках у зародковому стані та по тих інженерних спорудах, які там обладнані. Ну, власне, лінією оборони це назвати складно. Тим більше, обладнаної в інженерному плані», – наголосив експерт.

Лакійчук наголосив: навіть за умови, що це будуть лише бетонні піраміди, на вибудову лінії знадобиться 2-3 місяці. А щоб створити лінію оборони з вогневими точками та іншими інженерними спорудами – потрібно значно більше часу. Тим часом намальованій «лінії Вагнера» наближається інша, реальна лінія – фронту.

І наголосив, що поки між очікуваню лінією на карті РИА ФАН та реальністю є серйозні відмінності – її лише почали зводити.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко вважає «лінію Вагнерою» фікцією хоча б тому, що їх потрібно розставляти у шаховому порядку, а в ряд не один за одним.

На думку експерта, вся історія з лінією оборони від Пригожина робиться для росіян і самого засновника «ПВК Вагнер».

«Тому я дивлюсь на цю лінію виключно як на спробу інформаційно якось підтримати моральний дух росіян. І, звісно, самому Пригожину створити піар на цій «лінії Вагнера». Перед Путіним зокрема. Ось міноборони РФ не змогло, Шойгу не зміг, а ось я намагаюсь утримати дану територію, створюю лінію оборони», – зазначає оглядач.

Поки невідомо, скільки із заявленого на карті російські військові справді збудували на землі, адже у пропагандистському сюжеті продемонстровані «пірамідки» тільки на окремій ділянці. Проте, й у готовому варіанти максимум, на що буде здатна «лінія Вагнера», прогнозує Коваленко, – це загальмувати просування ЗСУ приблизно на 2-3 години – поки працюватиме високоточна артилерія по певній локації. А потім у разі потреби інженерна техніка у мінімальні строки зведе потрібні споруди, приміром, якщо будуть рви, і за добу питання буде вирішене.

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу