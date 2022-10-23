У британській розвідці пояснили, що можуть означати заяви Пригожина про «лінію Вагнера»

Росія, створюючи так звану «лінію Вагнера», готується до оборони глибоко за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати швидкий контрнаступ ЗСУ, повідомляють у Міністерстві оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, швидше за все, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець в зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 року. Проект передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки оборони глибоко за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи», – йдеться у повідомленні.

У розвідці нагадують, що 19 жовтня засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його команда інженерів будує велику укріплену лінію оборони («лінію Вагнера») в окупованій Росією Луганській області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проекту. На знімках видно ділянку новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної Луганської області.

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У вересні російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно визнав свій зв’язок із так званою приватною військовою компанією «Вагнера» – компанією найманців, які беруть участь у війнах в Україні, Сирії та низці конфліктів в Африці, зокрема громадянській війні в Лівії. Раніше низка журналістських розслідувань пов’язувала бізнесмена з цією групою, проте він завжди це заперечував.