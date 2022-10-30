Секретар РНБО: 2023-ій буде визначальним для притягнення влади РФ до відповідальності

Наступний рік стане визначальним для притягнення до відповідальності керівництва Росії за воєнні злочини, вчинені в Україні, вважає секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

«Не тільки Путін, а всі, хто ухвалював рішення, всі, хто піднімав руку, хто тиснув кнопки у Думі, всі, хто відправляв росіян сюди на смерть, всі вони будуть нести відповідальність. Це тільки питання часу. І наскільки я для себе вже усвідомив, короткого часу. Я більш ніж упевнений, що 2023 рік буде визначальним роком для всіх цих речей», – сказав Данілов 30 жовтня в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що всі ці люди відповідатимуть за законом «і на території України в тому числі».

7 жовтня Верховна Рада закликала Організацію Об’єднаних Націй, парламенти й уряди держав-членів ООН, Європейський союз, Раду Європи створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

27 жовтня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.