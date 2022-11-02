Зеленський: компроміси і безпечне ставлення до Росії було найбільшою помилкою України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що компроміси і безпечне ставлення до Росією в минулому були найбільшою помилкою України.

«Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно хотіли б (компромісів - ред.). Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, тому що це немає значення. Тому що для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути нас. Ми уже там були (у домовленості з Росією - ред.). Для нас там нічого нового, жодних сюрпризів. Я знаю, чим закінчить ця історія. Я не хочу чекати цього. Тому що це буде нещасливий кінець, коли маєш справу з цією країною, з цими «сусідами». Тож досить», – cказав в інтерв'ю чеському телебаченню.

За його словами, Україні слід будувати «дуже прагматичні відносини».

«Тому що вони (Росія - ред.) дуже небезпечні. Вони дуже великі. Зараз ми бачимо результат їхньої політики. Ми в Україні впродовж останніх 30 років нашої незалежності не будували сильної безпекової системи я думаю, тому що ми не очікували від них настільки агресивних кроків, настільки войовничих кроків, кривавих кроків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики. Тому не треба мене підштовхувати (до компромісів з РФ – ред.), бо я не хочу повторення цього», – додав Зеленський.



