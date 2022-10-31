Міноборони РФ підтвердило атаки по енергосистемі України

У Міністерстві оборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.



«Збройні сили РФ продовжили завдавати удари високоточною зброєю великої дальності повітряного і морського базування по системах військового управління та енергетики України», – заявив представник Міноборони РФ, додавши, що «всі призначені об'єкти вражені».

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

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Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».