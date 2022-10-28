Росія кидає на війну «музейні» танки. Що це означає – пояснюємо

«Музейні» танки – Росія вже не один місяць відправляє в Україну. У соцмережах неодноразово з’являлись відео і фото, як територією РФ на фронт прямують ешелони з бронетехнікою часів СРСР. У вересні користувачі соцмереж виклали світлини з танками Т-62М радянських часів, що рухались центральною Росією в напрямку Ростова-на-Дону.

Наскільки серйозні проблеми у Росії з важкою бронетехнікою, які є можливості з її відновлення, і чи можуть танки закінчитись – Радіо Донбас.Реалії розібрало разом із військовим експертом, фахівцем із бронетанкової галузі Миколою Саламахою. Переповідаємо коротко – у запитаннях та відповідях.

Чи є у Росії запас танків?

Запас є. Але запаси ці радянських часів. І головна проблема (для агресора) – це стан цієї техніки. Здебільшого танки зберігали під відкритим небом. «Гумки» перетворилися на порох, чорний метал заіржавів, а запчастини з кольорових розікрали і здали на металолом місцеві.

Ті танки, що таки відправляють до України, або їдуть, але не стріляють, або стріляють, але не їдуть. Практично всі, що були здатні і їхати, і стріляти, були у першій хвилі вторгнення – у лютому-березні.

«Музейні» Т-62 і Т-62М – що це за танки?

Т-62 є танками радянських часів, востаннє нова машина зійшла з конвеєра к 1975 році, а використані у ньому технології старіші на ще 15 років. Їх не використовували навіть самі росіяни.

Стріляти Т-62 може прицільно лише з місця через старий стабілізатор, та й сам прилад наведення не кращий. Т-62М – модернізовані версії танків Т-62. «Покращення» можуть бути різними, проте наразі не є значущими.

Приміром, росіяни наварюють зверху на танк захисні грати, так звані гриль-решітки. Однак це «паліативне» рішення, бо вони захищають не від тих снарядів, які здебільшого вражають бронетехніку (хіба що допоможе від ВОГа).

А якщо на танк навісили ще й динамічний захист – через збільшення ваги його швидкість становитиме 15-20 км/год пересіченою місцевістю і 25-30 км/год дорогами. Є проблеми і з ресурсом двигуна. У підсумку такий танк зможе витримати 3-4 бої, і це якщо його раніше не знищать ЗСУ.

Крім того, є питання, наскільки швидко їх можна «поставити на гусениці». Т-62 у РФ від 800 до 1500. За попередні п'ять років росіянам удалося відновити близько 300 одиниць.

Чи здатна Росія відновлювати і модернізувати танки?

У російській військовій техніці встановлена американська, французька, тайванська, сінгапурська електроніка. Почавши повномасштабне вторгнення, РФ обірвала практично всі шляхи постачання.

Друга складність – люди, які б могли ремонтувати та модернізувати техніку. Військові заводи по кілька змін працюють лише в інформаційному просторі. Частину спеціалістів мобілізували, і замінити їх немає ким. Відновлення старих ремонтних заводів теж має свої труднощі. Обладнанню там мінімум 40, а то і 60 років, тому знайти кадри, які зможуть на ньому працювати, буде складно.

Росії буде що відправляти на війну в Україну. Але якщо раніше танків ставили на озброєння (нових і модернізованих) 200-300 на рік, то тепер буде не більше 50-60. І комплектуючі будуть, швидше за все, китайські – але виготовлені в Росії. Тобто, якість їх буде значно нижчою, ніж у деталей з США, Франції чи Тайваня.

Росія може десь іще дістати танки?

Навряд. Іран, наприклад, навіть від постачань дронів-камікадзе Shahed-131 та Shahed-131 відхрещується і у ЗМІ, і по дипломатичних каналах. А танки ідентифікувати ще легше за безпілотники. У тієї ж Північної Кореї не настільки там все добре, щоб вони могли віддавати те, що мають, констатує експерт. Та й техніка у них теж або 60-річна, або створена за 60-річними технологіями.

Росія втрачає танки

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, за добу 27 жовтня Росія втратила в Україні 9 танків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 2640. Російська служба Радио Свобода вивчило фотографії у російській соціальній мережі "ВКонтакте", зроблені у вересні свідками на залізничній гілці, що веде з центру Росії в Ростов-на-Дону.

На світлинах були Т-62М – модернізована версія, що надійшла на озброєння радянської армії у 1983 році. У Т-62М на фото були відсутні лазерні далекоміри та деякі інші елементи, які мають бути у модернізованої версії.

Американська газета The Washington Post 13 вересня опублікувала матеріал, в якому експерт групи журналістів-розслідувачів CIT(Conflict Intelligence Team) Руслан Левієв заявив, що танкова армія РФ зазнала величезних втрат з лютого. І це змусило Міністерство оборони Росії поміняти військовослужбовців між різними підрозділами.

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