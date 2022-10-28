РФ за добу втратила близько 500 своїх вояків на війні в Україні – ЗСУ

Росія за добу втратила в Україні близько 480 своїх військових, повідомив вранці 28 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 69 700 осіб, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:

танків ‒ 2640 (9 за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 5378 (+14)

артилерійських систем – 1698 (+8)

РСЗВ – 379

засобів ППО ‒ 192

літаків – 251 (+2)

гелікоптерів – 248

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3)

крилатих ракет ‒ 351

кораблів /катерів ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10)

спеціальної техніки ‒ 151 (+!1.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.