Обстріли Київщини: є руйнування і постраждалий, влада попереджає про тривалу відсутність електрики

Після російських атак на Київщині є постраждалі, повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.



«В одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі», – написав він у телеграмі.



На місці працюють рятувальники та поліція.



Голова ОВА Олексій Кулеба уточнив, що внаслідок російських обстрілів одна людина постраждала, інформація уточнюється. Також є руйнування приватних будівель.



Він також повідомив, що після масованого обстрілу в області є пошкодження енергетичної інфраструктури – без світла залишилася частина Київщини. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків, але Олексій Кулеба попередив, що слід готуватися до тривалої відсутності електрики.

Вранці по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про роботу сил ППО в низці областей. Влада вже підтвердила влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. Також відомо про «прильоти» на Київщині.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.