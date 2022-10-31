Прем’єр Шмигаль повідомив про наслідки масованих атак РФ

Російські війська вранці 31 жовтня ударили по 10 регіонах України, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість – енергетичні, повідомив прем’єр Денис Шмигаль.



«Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо. Також дякую енергетикам, які в ці хвилини ліквідовують наслідки російських атак», – написав він у телеграмі.



На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Денис Шмигаль наголосив – важливо, щоб всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

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Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».