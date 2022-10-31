Після російської ракетної атаки на Черкащині поранені четверо людей – ОВА

Після російської ракетної атаки на Черкащині поранені четверо людей, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.



«Під час ранкової тривоги ми мали ракетні удари по об'єкту енергетичної інфраструктури. На жаль, маємо чотирьох постраждалих. Вони зараз у лікарні», – написав він у телеграмі.



Ігор Табурець заявив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання, уже зі електрикою Черкаси і деякі районні центри.

Після оголошення повітряної тривоги вранці 31 жовтня війська РФ атакували об’єкт критичної інфраструктури на Черкащині, частина області була знеструмлена, повідомив голова ОВА.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

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Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».