«Чергова димова завіса»: МЗС України відреагувало на нову заяву Москви про готовність до переговорів

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву російського зовнішньополітичного відомства про готовність Москви вести переговори з Україною.

«Заява МЗС Росії – чергова димова завіса. Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках. Ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються над мешканцями тимчасово окупованих територій, не перешкоджають поставкам продовольства», – зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.

Він зауважив, що Україна неодноразово пропонувала переговори.

«Але завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців», – додав він.

Раніше сьогодні речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент». Фактично такі ж тези чиновниця виголосила і тиждень тому. Заяви Захарової пролунали того ж дня, коли російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра.