Росія повторила умову для мирних переговорів з Україною

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент». Це майже дослівне повторення тез, які чиновниця виголосила тиждень тому.

«Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент», – сказала Захарова 9 листопада, її слова цитує державна агенція «РИА Новости».

2 листопада ця ж речниця вказувала: «Як і раніше, чекаємо від київського режиму очевидних, недвозначних сигналів про своє прагнення відновити переговорний процес з урахуванням нових територіальних реалій та ситуації на землі».

У заяві 9 листопада Марія Захарова не уточнювала статус Херсона і правобережної частини Херсонської області, про деокупацію яких цього ж дня сказав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.