Кремль відмовився коментувати повідомлення про конфіденційні переговори зі США

Кремль відмовився коментувати повідомлення американських ЗМІ про те, що Вашингтон провів конфіденційні переговори з російськими високопосадовцями через побоювання, що Росія може продовжити ескалацію своєї військової агресії в Україні та, можливо, навіть застосувати ядерну зброю.

7 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росія залишається «відкритою» для переговорів, але вона не може вести переговори з Києвом через його відмову розмовляти з Росією.

Його коментарі з’явилися після того, як 6 листопада видання Wall Street Journal повідомило, що радник США з національної безпеки Джейк Салліван провів переговори з російськими високопосадовцями, деталі яких не розголошують, у сподіванні зменшити ризик того, що російське вторгнення в Україну переросте в ядерний конфлікт.

Згідно з повідомленням, Салліван розмовляв із помічником російського президента із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Це повідомлення з’явилося через день після того, як видання Washington Post повідомило, що США приватно заохочують Україну дати сигнал про відкритість до переговорів з Росією. США не наполягають, щоб Україна справді вела такі переговори з Москвою, розповіли співрозмовники видання в Білому домі.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити Україні підтримку в країнах, громадяни яких можуть побоюватися перспективи війни на довгі роки, зазначає газета. Ідеться про країни Африки та Латинської Америки, які найгостріше потерпають від енергетичної та продовольчої кризи після початку повномасштабної війни.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів.

Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради, наголосив, що заяви представників російської влади про переговори з Україною щодо припинення війни є лише намаганням виграти час, «щоб зупинити звільнення України».