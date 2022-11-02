МЗС Росії назвало умови можливого застосування ядерної зброї

Міністерство закордонних справ Росії 2 листопада виступило із заявою, під назвою «Заява Російської Федерації про запобігання ядерній війні». Документ опубліковано на тлі війни Росії проти України й побоювань, які висловлюють представники України та країн Заходу у зв’язку з можливим застосуванням Росією ядерної зброї у конфлікті. Про гіпотетичну можливість використання ядерної зброї говорили, хоча й не завжди прямим текстом, деякі високопоставлені російські представники.

У заяві МЗС стверджується, що Росія «суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не повинна бути розв’язана», а російські доктринальні установки щодо застосування ядерної зброї «носять суто оборонну спрямованість і не допускають розширювального тлумачення».

«Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, яку здійснюють із застосуванням зброї масового знищення, або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлене саме існування держави», – заявило МЗС Росії.

Подібні положення справді містяться в доктринальних російських документах. При цьому не зовсім зрозуміло, що російська влада може вважати агресією, за якої під загрозу поставлене саме існування держави.

Напередодні заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв висловив думку, що такою «агресією» у Москві можуть вважати повернення Україною під свій контроль окупованих Росією територій. За словами Медведєва, це буде «загрозою існуванню нашої держави та розпад нинішньої Росії» і приводом для застосування ядерної зброї.

У заяві МЗС Росії немає ніяких коментарів щодо того, чи згодне відомство з трактуванням Медведєва.

Президент Росії Володимир Путін раніше, стверджуючи, що Росія не має планів застосовувати ядерну зброю в Україні, при цьому говорив, що «для захисту територіальної цілісності» Росія може застосувати «всі засоби».

У заяві МЗС Росії також йдеться про те, що «першочерговим завданням стає недопущення будь-якого військового зіткнення ядерних держав» і є заклики до інших ядерних країн «відмовитися від небезпечних спроб утискати життєво важливі інтереси один одного, балансуючи на межі прямого збройного конфлікту».

Як написала 2 листопада газета The New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників, адміністрація президента США Джо Байдена стурбована можливим обговоренням використання ядерної зброї у війні з Україною високопоставленими російськими військовими.

За даними видання, президент Росії Володимир Путін не брав участі в цих обговореннях. Він – єдиний, хто може ухвалити рішення про використання такої зброї, незалежно від думки генералів. Але сам факт таких дискусій викликає побоювання Білого дому, пише газета.

Там вважають, що обговорення спричинене фрустрацією російських військових через невдачі у війні з Україною і свідчить про те, що завуальовані погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

При цьому американські посадовці заявили, що не бачать доказів того, що російські сили переміщують ядерну зброю або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Західні країни вважають, що Кремль із лютого регулярно натякає на можливість використання ядерної зброї. У виступі 27 жовтня Путін заявив, що Москва ніколи не говорила, що готова це зробити.

Анонімні джерела газети The Washington Post в адміністрації Байдена стверджують, що американські чиновники не заспокоєні словами Путіна. Там вважають, що ризик застосування ядерної зброї підвищиться, коли Москва вичерпає свої сили та конвенційну зброю в Україні.