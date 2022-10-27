Пентагон: немає ознак того, що Путін вирішив застосувати «брудну бомбу», але розмови про це є «небезпечними»

У Міністерстві оборони США не бачать ознак того, що вказувало б на те, що президент Росії Володимир Путін вирішив використати « »брудну бомбу», заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Якщо Росія вирішить застосувати якийсь тип ядерної зброї, «ви побачите дуже значну реакцію міжнародної спільноти… і ми збираємося продовжувати комунікувати, що будь-який тип використання зброї такого роду або навіть розмови про використання такої зброї є небезпечними і безвідповідальними», – заявив Остін.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наслідки будь-якого застосування ядерної зброї були передані безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну. Він також наголосив, що остання заява Москви щодо «брудної бомби» є «черговою вигадкою і є вершиною безвідповідальності з боку ядерної держави».



«Причина, по якій це конкретне звинувачення викликає у нас певне занепокоєння, полягає в тому, що Росія має досвід проектування, тобто звинувачення інших у тому, що вони зробили те, що вони самі зробили або збираються зробити», – сказав Блінкен.

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Президент Росії Володимир Путін 26 жовтня долучився до серії заяв про «брудну бомбу». Він повторив твердження російського міністра оборони про плани Києва «використовувати для провокацій так звану «брудну бомбу». В Офісі президента України відреагували на ці заяви.

23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорив із колегами в країнах НАТО ситуацію в Україні. При цьому російський міністр звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою. 26 жовтня Шойгу провів переговори зі своїми колегами з Індії та Китаю, говоривши знову про можливі провокації з боку України із застосуванням «брудної бомби».

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби». За його словами, це означає одне – «Росія все це вже підготувала». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».

Після звинувачень Москви щодо ймовірного застосування «брудної бомби» Київ запросив МАГАТЕ «терміново направити експертів на мирні об’єкти в Україні, які Росія брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідають ці об’єкти.