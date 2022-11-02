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NYT: високопоставлені російські військові обговорювали використання ядерної зброї в Україні

За даними видання, президент Росії Володимир Путін не брав участі в цих обговореннях

Високопоставлені російські військові нещодавно мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що, за словами багатьох високопоставлених американських чиновників, викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні й столицях союзників, пише газета The New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників.

За даними видання, президент Росії Володимир Путін не брав участі в цих обговореннях. Він – єдиний, хто може ухвалити рішення про використання такої зброї, незалежно від думки генералів. Але сам факт таких дискусій викликає побоювання Білого дому, пише газета.

Там вважають, що обговорення спричинене фрустрацією російських військових через невдачі у війні з Україною і свідчить про те, що завуальовані погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

При цьому американські посадовці заявили, що не бачать доказів того, що російські сили переміщують ядерну зброю або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Західні країни вважають, що Кремль із лютого регулярно натякає на можливість використання ядерної зброї. У виступі 27 жовтня Путін заявив, що Москва ніколи не говорила, що готова це зробити.

Анонімні джерела газети The Washington Post в адміністрації Байдена стверджують, що американські чиновники не заспокоєні словами Путіна. Там вважають, що ризик застосування ядерної зброї підвищиться, коли Москва вичерпає свої сили та конвенційну зброю в Україні.

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Після розпаду Радянського Союзу, коли усім здалося, що загроза війни, бомбардувань і ядерних ударів назавжди залишилася у минулому, уряди більшості країн перестали виділяти ресурси для належного утримування укриттів. Тепер, через дії Росії, у Європі проводять інвентаризацію об'єктів захисту

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