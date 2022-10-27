У країнах-сусідах України після «ядерних» погроз Путіна перевіряють об'єкти укриття (фотогалерея)

Після розпаду Радянського Союзу, коли усім здалося, що загроза війни, бомбардувань і ядерних ударів назавжди залишилася у минулому, уряди більшості країн перестали виділяти ресурси для належного утримування укриттів. Такі об'єкти, переважно, або занедбалися, або ж стали музеями про епоху так званої Холодної війни. Однак, керована Володимиром Путіним Росія повернула усі жахіття війни на європейський континент, і укриття знову стали необхідністю. Тож, у країнах-сусідах України після «ядерних» погроз Путіна перевіряють об'єкти укриття. Джерело: AP