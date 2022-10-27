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У країнах-сусідах України після «ядерних» погроз Путіна перевіряють об'єкти укриття (фотогалерея)

Після розпаду Радянського Союзу, коли усім здалося, що загроза війни, бомбардувань і ядерних ударів назавжди залишилася у минулому, уряди більшості країн перестали виділяти ресурси для належного утримування укриттів. Такі об'єкти, переважно, або занедбалися, або ж стали музеями про епоху так званої Холодної війни. Однак, керована Володимиром Путіним Росія повернула усі жахіття війни на європейський континент, і укриття знову стали необхідністю. Тож, у країнах-сусідах України після «ядерних» погроз Путіна перевіряють об'єкти укриття. Джерело: AP

Чоловік пробує як зачиняються двері до укриття у підвалі житлового будинку у Варшаві, Польща, 19 жовтня. На тлі бойових дій навколо українських атомних електростанцій, і відкритих погроз Росії ядерною зброєю, у Польщі проводять інвентаризацію укриттів.
1 Чоловік пробує як зачиняються двері до укриття у підвалі житлового будинку у Варшаві, Польща, 19 жовтня.

На тлі бойових дій навколо українських атомних електростанцій, і відкритих погроз Росії ядерною зброєю, у Польщі проводять інвентаризацію укриттів.
Головний зал у бункері комуністичних часів у Подборську (Польща), призначений для зберігання ядерної зброї. Розв&#39;язана Росією війна в Європі, атаки російської армії на українські АЕС та погрози Путіна, викликали занепокоєння у найближчих країн-сусідів України &ndash; Польщі та Румунії.&nbsp;
2 Головний зал у бункері комуністичних часів у Подборську (Польща), призначений для зберігання ядерної зброї.

Розв'язана Росією війна в Європі, атаки російської армії на українські АЕС та погрози Путіна, викликали занепокоєння у найближчих країн-сусідів України – Польщі та Румунії. 
Укриття часів &laquo;холодної війни&raquo; під металургійним заводом ArcelorMittal у Варшаві. У Польщі близько 62 000 бомбосховищ.
3 Укриття часів «холодної війни» під металургійним заводом ArcelorMittal у Варшаві. У Польщі близько 62 000 бомбосховищ.
Черевики минулої епохи на стелажах у тому ж укритті. У Варшаві також розробили план надання місцевим пожежним станціям таблеток йодиду калію, які можна використовувати для захисту людей у випадку радіації. За потреби станції роздавали б їх населенню
4 Черевики минулої епохи на стелажах у тому ж укритті. У Варшаві також розробили план надання місцевим пожежним станціям таблеток йодиду калію, які можна використовувати для захисту людей у випадку радіації. За потреби станції роздавали б їх населенню
Єва Карпінська, прес-секретар ArcelorMittal, показує мапу часів &laquo;холодної війни&raquo; в укритті під заводом. Після погроз російського президента Володимира Путіна про його готовність застосувати тактичну ядерну зброю проти України, &laquo;усі стурбовані&raquo;, сказала Карпінська &nbsp;
5 Єва Карпінська, прес-секретар ArcelorMittal, показує мапу часів «холодної війни» в укритті під заводом.

Після погроз російського президента Володимира Путіна про його готовність застосувати тактичну ядерну зброю проти України, «усі стурбовані», сказала Карпінська

 
Після ретельної перевірки, укриття під заводом ArcelorMittal визначили як такий, що придатний в якості притулку для жителів Варшави
6 Після ретельної перевірки, укриття під заводом ArcelorMittal визначили як такий, що придатний в якості притулку для жителів Варшави
У Варшаві заявили, що в метро та інших підземних притулках польської столиці можуть сховатися всі 1,8 мільйона жителів й навіть більше у разі атаки з використанням звичайної зброї &nbsp;
7 У Варшаві заявили, що в метро та інших підземних притулках польської столиці можуть сховатися всі 1,8 мільйона жителів й навіть більше у разі атаки з використанням звичайної зброї

 
У той час як деякі країни зберігають свої укриття для екстреного використання, десь об&#39;єкти захисту перетворили на музеї. Воскові фігури зображують життя під землею в музеї Rock Nuclear Bunker у Будапешті, Угорщина
8 У той час як деякі країни зберігають свої укриття для екстреного використання, десь об'єкти захисту перетворили на музеї. Воскові фігури зображують життя під землею в музеї Rock Nuclear Bunker у Будапешті, Угорщина
Оскільки деякі з бункерів Будапешта вже непридатні для використання, чиновники кажуть, що вони можуть покластися на метро угорської столиці. Аттіла Гульяс, голова транспортної профспілки Угорщини, сказав: &laquo;У системі укриттів у тунелях 2 і 3 ліній метро можуть сховатися близько 220 000 людей&raquo; &nbsp;
9 Оскільки деякі з бункерів Будапешта вже непридатні для використання, чиновники кажуть, що вони можуть покластися на метро угорської столиці. Аттіла Гульяс, голова транспортної профспілки Угорщини, сказав: «У системі укриттів у тунелях 2 і 3 ліній метро можуть сховатися близько 220 000 людей»

 
Портрет комуністичного лідера колишньої Югославії Йосипа Броз Тіто висить у підземному об&rsquo;єкті, який був югославським командним пунктом на випадок &laquo;ядерної війни&raquo;. Це об&#39;єкт поблизу міста Коніц, що в Боснії і Герцеговині. Про існування цього укриття за часів Тіто знали лише сам лідер Компартії Югославії, чотири генерали та жменька військових, які охороняли&nbsp;&laquo;бункер Тіто&raquo;, як його називають в народі
10 Портрет комуністичного лідера колишньої Югославії Йосипа Броз Тіто висить у підземному об’єкті, який був югославським командним пунктом на випадок «ядерної війни». Це об'єкт поблизу міста Коніц, що в Боснії і Герцеговині. Про існування цього укриття за часів Тіто знали лише сам лідер Компартії Югославії, чотири генерали та жменька військових, які охороняли «бункер Тіто», як його називають в народі
Йосип Броз Тіто наказав побудувати цей об&rsquo;єкт на тлі пожвавлення гонки ядерних озброєнь між Радянським Союзом і Заходом після Другої світової війни.&nbsp;Будівництво бункера обійшлося в 4,6 мільярда доларів, у сьогоднішньому еквіваленті це понад 20 мільярдів доларів.&nbsp;Бункер залишався засекреченим ще певний час і після кривавого розпаду Югославії. Частково його відкрили для публіки в 2011 році як місце для проведення художніх виставок &nbsp;
11 Йосип Броз Тіто наказав побудувати цей об’єкт на тлі пожвавлення гонки ядерних озброєнь між Радянським Союзом і Заходом після Другої світової війни. Будівництво бункера обійшлося в 4,6 мільярда доларів, у сьогоднішньому еквіваленті це понад 20 мільярдів доларів. Бункер залишався засекреченим ще певний час і після кривавого розпаду Югославії. Частково його відкрили для публіки в 2011 році як місце для проведення художніх виставок

 
&laquo;Ситуація у світі зараз, на жаль, дуже схожа на ту, якою вона була (під час &laquo;холодної війни&raquo;), обтяжена дуже важким відчуттям загрозливого конфлікту&raquo;,&nbsp;&ndash; сказала Сельма Хаджихусейновіч, представниця державного агентства, яке відповідає за об&#39;єкт відомий як &laquo;бункер Тіто&raquo; &nbsp;
12 «Ситуація у світі зараз, на жаль, дуже схожа на ту, якою вона була (під час «холодної війни»), обтяжена дуже важким відчуттям загрозливого конфлікту», – сказала Сельма Хаджихусейновіч, представниця державного агентства, яке відповідає за об'єкт відомий як «бункер Тіто»
 
Хаджихусейновіч каже, що бункер можна було б повернути в експлуатацію у разі ядерної війни, але оскільки ядерна зброя стала набагато потужнішою, він не буде &laquo;настільки корисним, наскільки це мало бути, коли він був побудований&raquo; &nbsp;
13 Хаджихусейновіч каже, що бункер можна було б повернути в експлуатацію у разі ядерної війни, але оскільки ядерна зброя стала набагато потужнішою, він не буде «настільки корисним, наскільки це мало бути, коли він був побудований»
 
Туристи сидять у човні на підземному озері в Саліна Турда, колишній соляній шахті, яку перетворили на туристичну пам&rsquo;ятку в центральній Румунії. Зараз її внесено до списку об&#39;єктів у Румунії, які в разі надзвичайних ситуацій можуть бути місцем потенційного укриття&nbsp; &nbsp;
14 Туристи сидять у човні на підземному озері в Саліна Турда, колишній соляній шахті, яку перетворили на туристичну пам’ятку в центральній Румунії. Зараз її внесено до списку об'єктів у Румунії, які в разі надзвичайних ситуацій можуть бути місцем потенційного укриття 

 
Соляна шахта в Саліна Турда, Румунія. Румунський політолог Сорін Іоніце, один із коментатороів Експертного форуму в Бухаресті, каже, що багато експертів ставлять під сумнів серйозність намірів президента Росії Путіна застосувати ядерну зброю, оскільки це &laquo;не принесе великої військової переваги росіянам&raquo; &nbsp;
15 Соляна шахта в Саліна Турда, Румунія.

Румунський політолог Сорін Іоніце, один із коментатороів Експертного форуму в Бухаресті, каже, що багато експертів ставлять під сумнів серйозність намірів президента Росії Путіна застосувати ядерну зброю, оскільки це «не принесе великої військової переваги росіянам»
 

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