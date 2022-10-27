У країнах-сусідах України після «ядерних» погроз Путіна перевіряють об'єкти укриття (фотогалерея)

10 Портрет комуністичного лідера колишньої Югославії Йосипа Броз Тіто висить у підземному об’єкті, який був югославським командним пунктом на випадок «ядерної війни». Це об'єкт поблизу міста Коніц, що в Боснії і Герцеговині. Про існування цього укриття за часів Тіто знали лише сам лідер Компартії Югославії, чотири генерали та жменька військових, які охороняли «бункер Тіто», як його називають в народі