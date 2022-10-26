Росія провела навчання із завдавання ядерного удару

Російські військові під керівництвом Володимира Путіна провели тренування щодо завдавання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника, заявив 26 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Як повідомила пресслужба Кремля, завдання тренування стратегічних сил стримування було виконане в повному обсязі, всі ракети досягли цілей.

«По полігону Кура на Камчатці здійснено пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» з державного випробувального космодрому Плесецьк та балістичної ракети «Синева» з акваторії Баренцевого моря. До здійснення завдань також залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які здійснили пуск крилатих ракет повітряного базування», – ідеться в повідомленні на сайті президента Росії.

Раніше Пентагон завив, що влада Росії заздалегідь повідомила США про проведення навчань стратегічних ядерних сил «Грім». Ці навчання проводяться щороку, додали в Міноборони США. Попередні навчання «Грім» відбулися 19 лютого 2022 року, за пʼять днів до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Російські офіційні особи неодноразово говорили, що, згідно з військовою доктриною РФ, Москва може застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування такої зброї проти неї чи її союзників, а також у разі агресії із застосуванням звичайної зброї, «коли під загрозу поставлене саме існування держави».