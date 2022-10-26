Росія попередила США про початок навчань стратегічних ядерних сил

Росія офіційно повідомила США про проведення навчань стратегічних ядерних сил «Гром», у ході яких будуть здійснені запуски балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки, повідомили представники Пентагону і Держдепартаменту.

Навчання, які проводяться щорічно, привертають цього року особливу увагу, оскільки вони проводяться на тлі повномасштабного російського вторгнення до України.

«Повідомляючи про навчання, Росія виконує свої зобов’язання щодо контролю за озброєннями», – заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

«Ці повідомлення зменшують ризик неправильної оцінки того, що відбувається», – зазначив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Попередні подібні маневри закінчилися за лічені дні до масштабного російського вторгнення в Україну. Про дату проведення навчань не було оголошено заздалегідь.

За словами американських представників, вони чекали офіційного російського повідомлення про початок навчань протягом кількох тижнів. Ще на початку жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ підкреслив, що союз НАТО уважно стежитиме за випробуваннями і «зберігатиме пильність» на тлі «завуальованих ядерних загроз і небезпечної ядерної риторики, що походить від російської сторони».

Водночас зараз проходять щорічні навчання НАТО Steadfast Noon, під час яких льотчики з 14 країн-членів НАТО протягом двох тижнів проводять навчальні операції з використанням нестратегічної ядерної зброї.