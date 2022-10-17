НАТО проводить «звичайні» навчання ядерного стримування на тлі напруженості з Росією

НАТО розпочало свої регулярні навчання з ядерного стримування в Західній Європі на тлі різкого зростання напруженості у відносинах з Росією, спричиненого завуальованими ядерними погрозами президента Володимира Путіна і його оточення.

«У навчаннях Steadfast Noon беруть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів, у тому числі винищувачі четвертого та п’ятого поколінь, а також літаки-розвідники і літаки-заправники», – йдеться в заяві 30 членів альянсу.

У НАТО наголошують, що це «звичайна регулярна навчальна діяльність», яка триватиме до 30 жовтня, була запланована до того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, і не пов’язана з поточною ситуацією.

Навчання проходитимуть у тренувальних польотах над Бельгією, Великою Британією та Північним морем.

«Нова Стратегічна концепція НАТО, схвалена лідерами Альянсу на Мадридському саміті в червні, чітко визначає, що «фундаментальною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання примусу і стримування агресії», – йдеться в заяві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відкинув заклики скасувати навчання після того, як Путін посилив свою ядерну риторику на тлі військових невдач Москви в Україні.

«Це було б дуже неправильним сигналом, якби ми раптом зараз скасували звичайні, давно заплановані навчання через війну в Україні», – сказав Столтенберґ минулого тижня.

«Ми повинні зрозуміти, що тверда, передбачувана поведінка НАТО, наша військова сила є найкращим способом запобігти ескалації», – додав він.