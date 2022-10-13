НАТО обіцяє «безпрецедентні наслідки» у разі ядерного удару Росії

ПАРЄ визнала режим Росії терористичним

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій визнала режим Росії терористичним. Зі 100 депутатів ПАРЄ «за» проголосували 99, «проти» – 0, «утримався» – 1. Голосування вже називають історичним. Що означає це рішення?

НАТО обіцяє «безпрецедентні наслідки» у разі ядерного удару

Ядерний удар Росії змінить хід війни і «майже напевно» викличе «фізичну відповідь» НАТО. Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовця з Альянсу. За його словами, будь-яке застосування ядерної зброї матиме для Росії «безпрецедентні наслідки».

До якої «фізичної відповіді» готується НАТО?

Обстріли тривають: знову Миколаїв та низка інших міст, регіонів

Російські війська атакували Миколаїв: випустили вісім ракет С-300 і влучили у п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали загиблих і 11-річного хлопчика. Про ситуацію у місті та наслідки атаки розкаже мер Миколаєва.

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