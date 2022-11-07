ISW: Кремль почав деескалацію ядерної риторики

Ключові чиновники Кремля почали колективну деескалацію своєї риторики щодо використання ядерної зброї, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль не зможе напряму змусити Київ йти на переговори ядерними погрозами. ISW продовжує вважати, що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним, і що Кремль наразі вживає заходів для деескалації своєї ядерної риторики. Ядерні погрози Кремля не змогли підірвати політичну та суспільну волю України продовжувати протистояти вторгненню Росії… Сполучені Штати та їхні союзники не повинні підривати незмінну відданість України поверненню всіх окупованих Росією територій і припинення геноцидного вторгнення Росії», – йдеться у повідомленні.

В ISW додали, що Кремль, ймовірно, приватно прояснив свою ядерну політику щодо деескалації зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

«Офіційні особи США та союзників повідомили, що радник США з національної безпеки Джейк Салліван спілкувався з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, щоб зменшити ризик використання ядерної зброї. Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін 26 жовтня також зазначив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу кілька разів телефонував своїм колегам, запевняючи їх, що Росія не зацікавлена у використанні ядерної зброї у війні», – йдеться у звіті.

Дослідники вказують на те, що Китай також міг зіграти певну роль у тиску на Кремль, щоб той зменшив свої ядерні погрози.

«Президент Китаю Сі Цзіньпін 4 листопада заявив, що «міжнародне співтовариство має… спільно протистояти використанню або загрозам застосування ядерної зброї, виступати за те, що ядерну зброю не можна використовувати та не можна вести ядерні війни, щоб запобігти ядерній кризі в Євразії». Міністр оборони Китаю Вей Фенхе, ймовірно, висловив подібну думку Шойгу під час телефонної розмови 26 жовтня», – пише ISW.

Як написала 2 листопада газета The New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників, адміністрація президента США Джо Байдена стурбована можливим обговоренням використання ядерної зброї у війні з Україною високопоставленими російськими військовими.

За даними видання, президент Росії Володимир Путін не брав участі в цих обговореннях. Він – єдиний, хто може ухвалити рішення про використання такої зброї, незалежно від думки генералів. Але сам факт таких дискусій викликає побоювання Білого дому, пише газета.

Там вважають, що обговорення спричинене фрустрацією російських військових через невдачі у війні з Україною і свідчить про те, що завуальовані погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

При цьому американські посадовці заявили, що не бачать доказів того, що російські сили переміщують ядерну зброю або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Західні країни вважають, що Кремль із лютого регулярно натякає на можливість використання ядерної зброї. У виступі 27 жовтня Путін заявив, що Москва ніколи не говорила, що готова це зробити.

Анонімні джерела газети The Washington Post в адміністрації Байдена стверджують, що американські чиновники не заспокоєні словами Путіна. Там вважають, що ризик застосування ядерної зброї підвищиться, коли Москва вичерпає свої сили та конвенційну зброю в Україні.