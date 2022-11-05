Неприпустимо застосовувати ядерну зброю у війні проти України – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до Росії через її погрози щодо можливого застосування ядерної зброї у війні проти України.

«Неприпустимо, неприпустимо застосовувати ядерну зброю у цьому конфлікті», – йдеться у заяві Шольца, котру наводить телеслужба Tagesschau.

Німецький канцлер закликав Кремль «чітко заявити, що він цього робити не буде (застосовувати ядерну зброю у війні проти України, – ред.), бо це межа, яку не можна переходити».

4 листопада під час візиту до Китаю Шольц наголосив, що Німеччина та КНР вважають, що ядерні загрози є неприйнятними. За словами канцлера ФРН, він та голова КНР Сі Цзіньпін єдині в думці, що ядерні загрози безвідповідальні та дуже небезпечні.

При цьому, відповідаючи на критику на свою адресу за поїздку до Пекіна, голова уряду Німеччини зазначив, що «переконати голову КНР Сі Цзіньпіна виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні було достатньою причиною для поїздки».

Як написала 2 листопада газета The New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників, адміністрація президента США Джо Байдена стурбована можливим обговоренням використання ядерної зброї у війні з Україною високопоставленими російськими військовими.

За даними видання, президент Росії Володимир Путін не брав участі в цих обговореннях. Він – єдиний, хто може ухвалити рішення про використання такої зброї, незалежно від думки генералів. Але сам факт таких дискусій викликає побоювання Білого дому, пише газета.

Там вважають, що обговорення спричинене фрустрацією російських військових через невдачі у війні з Україною і свідчить про те, що завуальовані погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

При цьому американські посадовці заявили, що не бачать доказів того, що російські сили переміщують ядерну зброю або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Західні країни вважають, що Кремль із лютого регулярно натякає на можливість використання ядерної зброї. У виступі 27 жовтня Путін заявив, що Москва ніколи не говорила, що готова це зробити.

Анонімні джерела газети The Washington Post в адміністрації Байдена стверджують, що американські чиновники не заспокоєні словами Путіна. Там вважають, що ризик застосування ядерної зброї підвищиться, коли Москва вичерпає свої сили та конвенційну зброю в Україні.