МЗС спростувало звинувачення лідера фракції партії Шольца у внесенні його до «списку терористів»

У МЗС України спростували заяву лідера фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Рольфа Мютценіха про нібито внесення його до «списку терористів за підтримку дипломатичних зусиль у війні з РФ».

«Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності», – зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко в фейсбуці 5 листопада.

Рольф Мютценіх також заявив на дебатах СДПН у Берліні, що йому «надходили погрози», пише видання Welt.

«На підставі того, що український уряд включив мене до списку терористів, також надходили, так би мовити, вторинні погрози. З ними теж не зовсім легко боротися», – зазначив він.

Мютценіх поскаржився й на «дискримінацію» щодо тих, хто, як і він, виступає за дипломатію: «Я виступаю проти цієї жорсткості».

«Моя позиція не змінилася. Більшість воєн не закінчувалися на полі бою», – підсумував Мютценіх.

26 вересня в інтерв’ю The New York Times канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не відправляє Україні танки, щоб не спровокувати війну між Росією і НАТО.

«Лідерство не означає, що ви робите те, що вас просять люди. Лідерство означає ухвалювати правильні рішення та бути дуже сильним. І це те, що я роблю. Ми співпрацюємо і робимо це разом із нашими союзниками, і ніколи не робимо щось самі. І таким чином ми реагуємо на дуже небезпечну війну. Абсолютно розумно ніколи не робити нічого самотужки», – зазначив він.