МЗС засуджує депортацію Росією українських громадян з Херсонської та Запорізької областей

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій рішуче засуджує РФ за здійснення депортації українських громадян із тимчасово окупованих територій в Херсонській та Запорізькій областях.

«Російська окупаційна адміністрація розпочала масове примусове переміщення жителів лівобережної Херсонщини, насамперед Скадовського та Каховського районів, на територію тимчасово окупованого Криму або в РФ. Аналогічні депортації Росія здійснює також в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, а також в Криму. На тлі депортацій також циркулюють тривожні повідомлення про мінування російськими військами Каховської ГЕС, підрив якої може спричинити масштабну техногенно-гуманітарну катастрофу», – йдеться у заяві.

Дипломати наголошують, що такі дії грубо порушують міжнародне право.

«Депортація мешканців тимчасово окупованого півдня супроводжується пограбуванням російськими окупантами промислових, інфраструктурних, культурно-освітніх та медичних закладів, а також приватних будинків і квартир», – йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві України закликають міжнародну спільноту засудити РФ за примусове переміщення жителів півдня України, запровадити проти Росії нові санкції, а також посилити військову допомогу Україні задля звільнення її тимчасово окупованих територій.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні сили продовжують так звану евакуацію місцевого населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, а також вивозять із регіону цивільне і комунальне майно, навіть обладнання з лікарень.

Сьогодні стало відомо, що окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста. Також сьогодні повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.