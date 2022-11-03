«Не варто поспішати радіти» – Гуменюк про зняття прапора РФ в окупованому Херсоні

Зняття прапора Росії з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні може бути «проявом провокації». Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.



«Це може бути прояв провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що входження до них безпечне. З огляду на те, що вони давно готувалися до вуличних боїв, на те, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій і не варто поспішати радіти. Треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки, які можуть бути розраховані на послаблення військ», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



Наталя Гуменюк зауважує, що російські окупанти створюють «ефект тотальної евакуації».

«Ми продовжуємо бойові дії. Не зважаючи на те, що ворог намагається нас переконати вони залишають населені пункти і створюють ефект тотальної евакуації, ми відстежуємо, бачимо і усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі, військові маневри для того, щоб створити для себе якусь правильно побудовану оборону. Але ми бачимо, що в Херсоні залишають регулярні підрозділи, які переодягнені в цивільних. Вони продовжують заселятися не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах в домівки людей, які поїхали», – розповіла вона.



Гуменюк нагадала, що російські війська перекрили для руху цивільних річку Дніпро, що може свідчити про те, що вони намагаються виключно у своїх цілях використовувати ці переправи і плавзасоби.

Сьогодні повідомлялося про зняття прапора РФ з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні.

На початку жовтня українські війська звільнили низку районів на півночі Херсонської області – невдовзі після того, як Росія заявила про спробу її анексії.

18 жовтня окупаційна влада оголосила про початок переміщення жителів правобережжя Дніпра на лівий берег, пояснюючи це українським наступом. Про можливість «здати» місто Херсон та все правобережжя представники російської влади до останнього часу прямо не говорили. При цьому з Херсона вивезли пам’ятники російським і радянським діячам і навіть останки князя Григорія Потьомкіна.

Декілька днів тому було оголошено, що так звана евакуація закінчилася. Після цього було оголошено про вивезення населення частини районів лівобережжя Дніпра.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що війська РФ не збираються відступати з Херсона, хоч і влаштували інформаційну операцію, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.