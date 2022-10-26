Росіяни вивезли з окупованого Херсона кістки князя Потьомкіна

Призначена Росією «влада» вивезла з Катерининського собору в Херсоні останки князя Григорія Потьомкіна і демонтувала його памʼятник. Про це повідомив так званий «губернатор» окупованого регіону Володимир Сальдо.

Херсонське видання «Міст» опублікувало фотографію порожнього постаменту, де памʼятник Потьомкіну знаходився до окупації міста російською армією.

Фаворит російської цариці Катерини II князь Потьомкін вважається засновником Херсона. Памʼятник йому було встановлено до 45-ї річниці від дня його смерті в 1836 році, але було втрачено після звільнення міста від нацистів під час Другої світової війни. У 2003 році на колишньому місці було встановлено копію історичної скульптури.

Раніше підконтрольна Росії «влада» Херсона вивезла на лівий берег Дніпра пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову та адміралу Федору Ушакову.