Пам’ятник Суворову в Київському військовому ліцеї демонтували

Пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна демонтували, повідомив співробітник Українського інституту національної пам’яті Богдан Короленко на своїй сторінці у Facebook.

Він оприлюднив відповідні фото.

Демонтаж пам’ятника Суворову почали 24 січня. Дискусія навколо нього точилася з 1998 року, коли ліцей був перейменований на честь козацького полководця Івана Богуна. Скульптуру планують безкоштовно подарувати приватному музею у Швейцарії.

У 2017 році з’явилася інформація про наміри адміністрації ліцею Богуна демонтувати пам’ятник Суворову, встановлений біля входу до навчального закладу, і перенести його на задній двір. Тоді пам’ятник закрили банером-декорацією із зображенням Богуна.

Восени 2018 року Міноборони України направило лист на адресу Кабінету міністрів, в якому виступило з ініціативою демонтажу пам’ятника і встановлення на його місці пам’ятника Іванові Богуну.