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24 Січень 2019, Київ 18:57
Новини | Події

У Київському військовому ліцеї почали демонтувати пам’ятник Суворову (фото)

Демонтаж пам'ятника Суворову в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, 24 січня 2019 року

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У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна почали демонтувати пам’ятник полководцю часів Російської імперії Олександру Суворов, передає кореспондент Радіо Свобода.

Демонтаж почали за ініціативою керівника ліцею, Героя України, генерал-майора Ігоря Гордійчука спільно з кадетською спільнотою навчального закладу.

Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук спостерігає за демонтажем монумента
Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук спостерігає за демонтажем монумента

Дискусія навколо пам’ятника Суворову точилася з 1998 року, коли ліцей був перейменований на честь козацького полководця Івана Богуна.

Його планують безкоштовно подарувати приватному музею у Швейцарії. Він розташований у місті Лінталь і належить колекціонеру Вальтеру Гелеру. Наразі чекають на рішення громади Гларус-Південь (німецькомовний кантон на сході Швейцарії).

Демонтаж пам’ятника Суворова мають продовжити о 10:00 25 січня.

У 2017 році з’явилася інформація про наміри адміністрації ліцею Богуна демонтувати пам’ятник Суворову, встановлений біля входу до ліцею, і перенести його на задній двір. Тоді пам’ятник закрили банером-декорацією із зображенням Богуна.

Восени 2018 року Міноборони України направило лист на адресу Кабінету міністрів, в якому виступило з ініціативою демонтажу пам’ятника і встановлення на його місці пам’ятника Іванові Богуну.

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