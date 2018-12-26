Пам’ятник Суворову заберуть із території ліцею Богуна в Києві – Мінкульт

У Києві пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову, розміщений на території Київського військового ліцею імені Івана Богуна, перенесуть, повідомив міністр культури України Євген Нищук на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно експертна комісія Мінкультури одноголосно ухвалила рішення, яке дозволить перенести пам’ятник Суворову з подвір’я Київського військового ліцею імені Івана Богуна…Богуну бути!», – написав міністр 26 грудня.

Він додав, що ухвалення рішення щодо пам’ятки місцевого значення – процес, до якого причетне не лише Міністерство культури.

Раніше віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко заявив, що пам’ятник Суворову демонтують відповідного рішення Міністерства культури.

У 2017 році з’явилася інформація про наміри адміністрації ліцею Богуна демонтувати пам’ятник Суворову, встановлений біля входу до ліцею, і перенести його на задній двір. Тоді пам’ятник закрили банером-декорацією із зображенням Богуна.

Восени цього року Міноборони України направило лист на адресу Кабінету міністрів, в якому виступило з ініціативою демонтажу пам’ятника і встановлення на його місці пам’ятника Іванові Богуну.