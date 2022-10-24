З окупованого Херсона зникли памʼятники російським воєначальникам

Уранці 24 жовтня в соцмережах окупованого Херсона зʼявилися повідомлення та фото, на яких зафіксована відсутність на постаментах памʼятників російським військовим командувачам минулого – Олександру Суворову та Федору Ушакову. Обидва памʼятники стояли в українському обласному центрі з 1950-х років.

Достовірної інформації про те, куди вони зникли, немає. Тим часом, кримський підрозділ російської державної інформагенції «РИА Новости» стверджує, що памʼятники Суворову та Ушакову «евакуйовані». «Щоб зберегти унікальні витвори мистецтва від обстрілів ЗСУ, їх вирішено вивезти з Херсона», – ідеться в телеграм-каналі «РИА Новости Крым».

В українських містах залишається велика кількість памʼятників, повʼязаних із історією Російської імперії. Зокрема, в Одесі далі існує памʼятник цариці Катерині Другій, причетної до знищення Гетьманщини і Січі та запровадження кріпацтва в Україні.