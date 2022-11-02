На окупованій Херсонщині закрили переправу через Дніпро

Окупаційна адміністрація Херсонщини заявила про закриття переправи через Дніпро.

Призначена Росією адміністрація, яка раніше закликала всіх жителів евакуюватися з правого берега Дніпра на лівий, 2 листопада оголосила у телеграмі, що припиняє транспортне сполучення – як автомобільне, так і майже повністю річкове.

Окупанти пояснили це «завершенням евакуаційних заходів із території правобережжя Дніпра, а також посиленням військової небезпеки і підвищенням загроз мирному населенню».

Про початок переміщення жителів правобережжя Дніпра окупаційна влада Херсонської області оголосила 18 жовтня. Причина, за їхніми словами, – наступ української армії й обстріл з боку України. Про можливість здати місто Херсон і все правобережжя представники російської влади прямо не говорили, проте командувач російських військ генерал Сергій Суровікін заявив, що можливі «непрості рішення».