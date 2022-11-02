На окупованій Херсонщині закрили переправу через Дніпро

Окупаційна адміністрація Херсонщини заявила про закриття переправи через Дніпро.
Призначена Росією адміністрація, яка раніше закликала всіх жителів евакуюватися з правого берега Дніпра на лівий, 2 листопада оголосила у телеграмі, що припиняє транспортне сполучення – як автомобільне, так і майже повністю річкове.
Окупанти пояснили це «завершенням евакуаційних заходів із території правобережжя Дніпра, а також посиленням військової небезпеки і підвищенням загроз мирному населенню».
Про початок переміщення жителів правобережжя Дніпра окупаційна влада Херсонської області оголосила 18 жовтня. Причина, за їхніми словами, – наступ української армії й обстріл з боку України. Про можливість здати місто Херсон і все правобережжя представники російської влади прямо не говорили, проте командувач російських військ генерал Сергій Суровікін заявив, що можливі «непрості рішення».
- Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 31 жовтня оголосив, що виселення жителів регіону, яке окупанти називають евакуацією, розшириться на 15 кілометрів. За його словами, переміщення стосується жителів прибережних територій на лівому березі Дніпра, зокрема, населених пунктів Новокаховського, Голопристанського, Олешківського, Каховського, Горностаївського, Великолепетиського та Верхньорогачицького районів.
- Сальдо пояснив своє рішення тим, що українські військові нібито збираються обстріляти Каховську ГЕС. За даними української розвідки та іноземних розслідувачів, даний об'єкт замінований самими окупантами ще в квітні, а зараз військові РФ «проводять роботи з мінування шлюзів і опор».
- Як повідомив Сальдо, людей вивезуть углиб Херсонської області, а також до регіонів Росії. Їм обіцяють виплатити по 100 тисяч рублів, а також надати сертифікати на купівлю житла у РФ. Сальдо зазначив, що евакуація жителів лівого берега Херсонщини дозволить окупантам «створити ешелоновану оборону».
- Збройні сили України раніше також повідомляли, що російські військові проводять «примусове переміщення жителів Нової Каховки, домівки яких розташовані на вулицях уздовж узбережжя Дніпра». Це пояснюється підготовкою до оборони Нової Каховки, повідомив 29 жовтня речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
- Крім того, у Новій Каховці російські окупаційні сили видали так званий «указ», який зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар і закрити магазини та ринки з 1 листопада. Про це йшлося у зведенні Генштабу ЗСУ за 30 жовтня. Там стверджують, що окупаційні структури Херсонської області «намагаються створити умови, непридатні для проживання цивільного населення».
- Також у Новій Каховці з 29 жовтня окупанти відключили доступ до інтернету, і через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку ЗСУ.
- У Генштабі кажуть, що російські військові готуються до відведення артилерійських підрозділів із правобережної частини Херсонської області з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки.
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