Окупанти будують захисні споруди у Новій Каховці – мер

Російські війська зараз зосереджені на побудові захисних споруд на лівобережжі Херсонщини, зокрема, і в Новій Каховці. Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.



«Дійсно, сьогодні окупаційні війська основну увагу приділяють побудові захисних споруд на лівобережжі Херсонщини, зокрема в Новій Каховці. Мова йде про окопи, відповідні укріплення з метою оборони у подальших боях зі Збройними силами України. Відповідно проводиться ціла низка примусового характеру дій, пов’язаних з тим, щоб звільнити територію від населення цивільного», – сказав він.

Разом із цим, стверджує мер, окупанти вимагають відселятися жителів вулиць, які розташовані біля самого Дніпра.

«Окупанти всім кажуть покинути свої житлові будинки, а в таких населених пунктах як Корсунка і Дніпряне, там берег, там копаються ці окопи з метою недопущення переправи з правого боку наших військ», – додав Коваленко.

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Він зазначив, що аналогічна ситуація відбувається в сусідніх Каховці та Горностаївці.

За даними Коваленка, загальна кількість громади на початку війни нараховувала до 65 тисяч людей, з яких 49-50 тис. проживали в Новій Каховці. Сьогодні, каже він, загальна чисельність людей, яка залишилась на території громади – до 15 тисяч.

З огляду на російську окупацію регіону, а також бойові дії Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Напередодні у Генштабі Збройних сил України повідомили, що у населених пунктах поблизу Херсону армія РФ здійснює заходи з підготовки до оборони.

Раніше на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Проте ця риторика змінилася. Нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні Сергій Суровікін 18 жовтня заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

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Проте президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що війська РФ не збираються відступати з Херсона, хоч і влаштували інформаційну операцію, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.