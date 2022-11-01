На Херсонщині російські окупанти примусово виселяють місцевих жителів – Генштаб ЗСУ

На Херсонщині російські окупанти примусово виселяють місцевих жителів, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.



«Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами», – йдеться у повідомленні.

Читайте також – Пів року спротиву українського півдня російській окупації: погрози, примус до колаборації, привласнення майна

На цю заяву російська сторона не реагувала, проте раніше повідомлялося, що російські окупанти поселяються у житло людей, які змушені були покинути Херсонщину через повномасштабне вторгнення Росії.

Раніше на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Проте ця риторика змінилася. Нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні Сергій Суровікін 18 жовтня заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

Читайте також: Воєнний стан від Путіна та евакуація на окупованій Херсонщині: що це означає?

За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.