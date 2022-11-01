Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

На Херсонщині російські окупанти примусово виселяють місцевих жителів – Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ вважають, що вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами

На Херсонщині російські окупанти примусово виселяють місцевих жителів, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

«Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами», – йдеться у повідомленні.

Читайте також – Пів року спротиву українського півдня російській окупації: погрози, примус до колаборації, привласнення майна

На цю заяву російська сторона не реагувала, проте раніше повідомлялося, що російські окупанти поселяються у житло людей, які змушені були покинути Херсонщину через повномасштабне вторгнення Росії.

Раніше на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Проте ця риторика змінилася. Нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні Сергій Суровікін 18 жовтня заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

Читайте також: Воєнний стан від Путіна та евакуація на окупованій Херсонщині: що це означає?

За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG