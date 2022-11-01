Експерти ISW пояснили, чим зумовлена зміна риторики Росії щодо Каховської ГЕС

Росія змінила риторику щодо Каховської ГЕС, вказують експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Російські чиновники знову передумали щодо ризику руйнування українськими силами Каховської дамби, наказавши евакуювати райони, які можуть бути затоплені. Немає жодного сценарію, за якого Україна виграє від знищення дамби, і ця риторика, ймовірно, має на меті прискорити евакуацію та забезпечити інформаційне прикриття для виходу Росії із західного берега», – йдеться у звіті організації.

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У ІSW також вказують, що російські війська продовжують відхід із західного берега Дніпра, незважаючи на те, що вони створюють умови для боротьби за позиції навколо Херсона.

Окупаційний глава Херсонщини Володимир Сальдо 31 жовтня заявив, що його адміністрація розширює зону евакуації на 15 км від річки Дніпро, і заяви, що Україна нібито готується до «масованого ракетного удару» по дамбі Каховської ГЕС, що, за його словами, спричинить масштабну повінь та руйнування цивільної інфраструктури. Проте раніше 26 жовтня Сальдо заявив, що зруйнувати дамбу буде «практично неможливо» і що навіть у разі прориву рівень води в Дніпрі підніметься лише на 2 метри.