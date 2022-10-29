Британська розвідка вказує на ознаки намірів РФ прискорити виведення військ з Херсона

Росія, ймовірно, хоче у прискореному темпі вийти із Херсонщини, яку вона окупувала, вважають у розвідці Великої Британії, яку цитує Міністерство оборони країни 29 жовтня.

«27 жовтня 2022 року призначений Росією губернатор окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що наразі місто Херсон покинули понад 70 тисяч осіб. 26 жовтня Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його гробниці в кафедральному соборі Херсона на схід від Дніпра. У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов’язаний із завоюванням Росією українських земель у XVIII столітті та підкреслює вагу, яку Путін майже напевно надає історичному виправданню вторгнення. Це символічне вивезення Потьомкіна та виїзд цивільного населення, ймовірно, передує наміру Росії прискорити вихід із цього регіону», – йдеться в повідомленні.

Днями президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що війська РФ не збираються відступати з Херсона, хоч і влаштували інформаційну операцію, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що армія РФ продовжує «евакуюватися» із тимчасово окупованої території Херсонської області, незаконно вивозячи українське майно, навіть з лікарень.