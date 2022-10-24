ЗСУ вже звільнили на Херсонщині понад 90 населених пунктів – ОК «Південь»

ЗСУ вже звільнили на Херсонщині понад 90 населених пунктів. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«У них мешкають понад 12 тисяч осіб. У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів», – зазначають військові.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Херсонську, наприкінці вересня. Невдовзі російські військові відступили з півночі області.

На тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили спочатку запевняли, що Херсону ніщо не загрожує. Однак, риторика змінилася минулого тижня, коли генерал Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні, заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, наразі у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.