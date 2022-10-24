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Зеленський зібрав Ставку, щоб обговорити атаки РФ на енергетичну систему України

В умовах воєнного стану засідання Ставки верховного головнокомандувача проводять регулярно

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як зазначив він, окрім питань, щодо ситуаціі на передовій, частина обговорення була присвячена питанням енергетичної безпеки країни.

«Окрему увагу приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російської армії. Окрім цього, зупинилися на процесі відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе. Також розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи», – повідомив Зеленський.

За умов воєнного стану засідання Ставки проводять регулярно.

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