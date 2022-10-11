Ситуація на фронті, підготовка ЗСУ до зими: Зеленський зібрав чергову Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача.

«Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій. Про те, як відбувається ліквідація руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора, а також про захист об’єктів критичної інфраструктури доповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими», – зазначив президент.

В умовах воєнного стану засідання Ставки проводять регулярно.

Раніше у Міноборони запевняли, що зимова форма надійде до усіх бойових підрозділів ЗСУ до 15 жовтня.

Інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби 10 жовтня російські війська завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари по Україні. При цьому протиповітряна оборона знищила 73 російські повітряні цілі, з них 46 крилатих ракет і 27 безпілотників.