ЗСУ відбили атаки військ РФ біля восьми населених пунктів – Генштаб

Українські військові відбили атаки російських військ біля населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, підтверджено знищення особового складу російських військ та їхньої техніки за попередні дні:

«У Новій Каховці Херсонської області в результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено; у Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено», - йдеться у зведенні.

За інформацією Генштабу, за попередню добу авіація ЗСУ завдала 17 ударів по позиціям російських військ, уражено 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів. Українським бійцям вдалось збити один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА «Орлан», уточнили в Генштабі.

На південному напрямку, за даними штабу, противник обстрілював інфраструктуру понад 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Безіменне, Білогірка, Давидів Брід, Новогригорівка, Новоукраїнка, Партизанське, Правдине та Червона Долина.

Генштаб підтверджує ураження Силами оборони трьох пунктів управління, шести районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та п’яти інших важливих об’єктів військ РФ, включаючи одну радіолокаційну станцію.

За даними оперативного командування «Південь», у Чорному морі на чергуванні перебувають 2 великих десантних кораблі та 2 ракетоносії із 16-ма ракетами «Калібр» напоготові.