ЗСУ відбили атаки військ РФ біля восьми населених пунктів – Генштаб

Українські військові відбили атаки російських військ біля населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними Генерального штабу ЗСУ, підтверджено знищення особового складу російських військ та їхньої техніки за попередні дні:
«У Новій Каховці Херсонської області в результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено; у Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено», - йдеться у зведенні.
За інформацією Генштабу, за попередню добу авіація ЗСУ завдала 17 ударів по позиціям російських військ, уражено 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів. Українським бійцям вдалось збити один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА «Орлан», уточнили в Генштабі.
На південному напрямку, за даними штабу, противник обстрілював інфраструктуру понад 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Безіменне, Білогірка, Давидів Брід, Новогригорівка, Новоукраїнка, Партизанське, Правдине та Червона Долина.
Генштаб підтверджує ураження Силами оборони трьох пунктів управління, шести районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та п’яти інших важливих об’єктів військ РФ, включаючи одну радіолокаційну станцію.
За даними оперативного командування «Південь», у Чорному морі на чергуванні перебувають 2 великих десантних кораблі та 2 ракетоносії із 16-ма ракетами «Калібр» напоготові.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 2 жовтня верифікувало 6 114 випадків загибелі (щонайменше 390 дітей) і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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