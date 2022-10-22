ЗСУ збивають більшість російських крилатих ракет і дронів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу повітряних сил на тлі ракетних обстрілів з боку військ РФ.

«Непогані результати демонструють і наші Повітряні сили. Звичайно, у нас ще немає технічної здатності збивати 100% російських ракет і ударних дронів. Поступово ми прийдемо й до цього – за допомогою наших партнерів, я впевнений. Але вже зараз більшість крилатих ракет, більшість дронів збиваємо. Тільки за першу половину цієї доби збито 20 ракет – «Калібрів» і Х-101, також більш ніж 10 іранських «Шахедів». Укотре хочу сьогодні подякувати нашим воїнам – винищувачам і зенітникам повітряних командувань «Захід», «Південь» і «Центр», а також мобільним вогневим групам усіх Сил оборони за врятовані життя наших людей і збережену інфраструктуру», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський заявив, що удари по критичній інфраструктурі чи «будь-які інші подібні удари» не зупинять ЗСУ.

Добігає двісті сорок перша доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.

Упродовж дня, за даними Генштабу, російські війська завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136. 20 крилатих ракет та 11 БПЛА ЗСУ вдалося збити.

Удари війська РФ завдали по об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.