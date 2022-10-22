У Генштабі ЗСУ повідомили про 20 збитих крилатих ракет РФ та 11 безпілотників

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що з початку поточної доби російські війська завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136.

«20 крилатих ракет та 11 БПЛА нашим захисникам вдалося збити. Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей», – повідомили у Генштабі.

Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів, кажуть військові.

«Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер. Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один склад боєприпасів ворога», – йдеться в повідомленні.

Перевірити ці дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Також у вечірньому зведенні йдеться, що окремі підрозділи російських військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області.

«При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал. Збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій в місті Херсон. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту», – вказує Генштаб.

Триває двісті сорок перша доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.