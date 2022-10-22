Кулеба у розмові з новим головою МЗС Італії попросив про засоби ППО для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у телефонній розмові з новопризначеним головою італійського МЗС Антоніо Таяні попросив для України як військову підтримку засоби протиповітряної оборони.

«Попросив, щоб у найближчому пакеті італійської військової допомоги для України були засоби ППО. Чекаємо на сильні рішення, які підтвердять сильні політичні сигнали», – написав Кулеба у фейсбуці.

Він зазначив, що «допомога інших країн збереже більше життів та прискорить перемогу всієї Європи над спільним ворогом».

Кулеба зазначив, що Таяні провів з ним свою першу розмову на посаді міністра закордонних справ.

Подробиць про розмову від італійської сторони наразі немає.

Після ранкових ракетних ударів військ РФ Кулеба закликав партнерів надати Україні ППО.

Віцепрезидент партії «Вперед, Італія» Антоніо Таяні у новому італійському уряді став віцепрем’єром та міністром закордонних справ Італії.